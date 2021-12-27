كوريا الجنوبية: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بالمتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل نحو 70 حالة إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون) يوم أمس الأحد، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي المتحور الجديد لفيروس (كورونا).وأفادت السلطات الصحية في البلاد إنه تم رصد 69 حالة إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) خلال يوم أمس ليصل العدد التراكمي لحالات الإصابة بالمتحور إلى 445.ومن بين حالات الإصابة المسجلة حديثاً، كانت هناك 49 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ومن بين الإصابات الوافدة من الخارج، كانت 15 إصابة وافدة من الولايات المتحدة، وتعد حصيلة أمس الأحد أعلى مستوى منذ تفشي متحور (أوميكرون) في البلاد.