شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية

الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال فجرت بوابة بقالة خلال اقتحامها بلدة العيسوية، كما اقتحمت منزل المواطن محمود زيدان محمود وعاثت فيه فسادًا وخرابًا.

وقال عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية محمد أبو الحمص: إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة العيسوية من بينها حارة عبيد، وشرعت باستفزاز الأهالي، وقامت بتفجير باب محل تجاري يعود للمواطن مراد عبيد، كما اقتحمت عدة منازل عرف من أصحابها، محمود زيدان محمود، واستولت على عدة كاميرات مراقبة.

وتتعرض بلدة العيسوية لاقتحامات قوات الاحتلال بشكلٍ يومي بهدف ترهيب المواطنين في إطار التضيق عليهم.

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