جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية لفحص جهوزية الاحتياط

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ ساعات الصباح تنفيذ مناورة عسكرية لفحص جهوزية قوات الاحتياط في الجيش.وبحسب القناة، بدأت قوات الجيش، مناورة عسكرية، سيتم خلالها استدعاء جنود الاحتياط من شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع في السايبر، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء.في السياق، أوضح المتحدث باسم الجيش أنه خلال المناورة سيتم إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية لجنود الاحتياط، وسيُطلب من بعضهم الحضور إلى وحداتهم وفقًا للتعليمات.