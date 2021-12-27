دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية لفحص جهوزية الاحتياط

جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية لفحص جهوزية الاحتياط
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ ساعات الصباح تنفيذ مناورة عسكرية لفحص جهوزية قوات الاحتياط في الجيش.

وبحسب القناة، بدأت قوات الجيش، مناورة عسكرية، سيتم خلالها استدعاء جنود الاحتياط من شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع في السايبر، والتي  تستمر حتى يوم الثلاثاء.

في السياق، أوضح المتحدث باسم الجيش أنه خلال المناورة سيتم إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية لجنود الاحتياط، وسيُطلب من بعضهم الحضور إلى وحداتهم وفقًا للتعليمات.

أخبار ذات صلة

كوريا الجنوبية: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بالمتحور (أوميكرون)

كوريا الجنوبية: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بالمتحور (أوميكرون)

زلزالان منفصلان يضربان اليونان

زلزالان منفصلان يضربان اليونان

روسيا: إطلاق أول محطة نووية لإنتاج الهيدروجين عام 2033

روسيا: إطلاق أول محطة نووية لإنتاج الهيدروجين عام 2033

أستراليا تعلن تسجيل أول وفاة بمتحور (أوميكرون)

أستراليا تعلن تسجيل أول وفاة بمتحور (أوميكرون)

كوسوفو تعلن رصد أول تسع إصابات بمتحور (أوميكرون)

كوسوفو تعلن رصد أول تسع إصابات بمتحور (أوميكرون)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و280 مليون إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و280 مليون إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وزارة الصحة الإسرائيلية تصادق على استخدام عقار &#34;باكسلوفيد&#34; المضاد لـ (كورونا)

وزارة الصحة الإسرائيلية تصادق على استخدام عقار "باكسلوفيد" المضاد لـ (كورونا)

بتكلفة مليار شيكل.. الاحتلال يوافق على خطة لتطوير هضبة الجولان المحتل

بتكلفة مليار شيكل.. الاحتلال يوافق على خطة لتطوير هضبة الجولان المحتل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم ديراستيا ويستولي على أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة

الاحتلال يقتحم ديراستيا ويستولي على أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة

شبان يرشقون مركبات للاحتلال في الضفة بالزجاجات الحارقة والحجارة

شبان يرشقون مركبات للاحتلال في الضفة بالزجاجات الحارقة والحجارة

شبان يرشقون مركبات للاحتلال في الضفة بالزجاجات الحارقة والحجارة

شبان يرشقون مركبات للاحتلال في الضفة بالزجاجات الحارقة والحجارة

مركز فلسطين: ارتفاع عدد الاسرى المحكومين بالمؤبد الى 546 أسير

مركز فلسطين: ارتفاع عدد الاسرى المحكومين بالمؤبد الى 546 أسير

الأغوار: الاحتلال يقتحم خربة ابزيق وينصب حاجزا شرق عاطوف

الأغوار: الاحتلال يقتحم خربة ابزيق وينصب حاجزا شرق عاطوف

القدس: الاحتلال يصيب شاباً بقنبلة غاز ويعتقل ثلاثة آخرين

القدس: الاحتلال يصيب شاباً بقنبلة غاز ويعتقل ثلاثة آخرين

لجان المقاومة في فلسطين: المقاومة عصية على الانكسار وقادرة على هزيمة الاحتلال الإسرائيلي

لجان المقاومة في فلسطين: المقاومة عصية على الانكسار وقادرة على هزيمة الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يهدم 10 منشآت تجارية في حزما

الاحتلال يهدم 10 منشآت تجارية في حزما

منوعات

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

أول تعليق من حسن الرداد على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: سارة سلامة تنشر صور لها بدون فلاتر أو ماكياج

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

شاهد: شقيق دانييلا رحمة يخطف الأنظار بوسامته

الراقصة دينا &#34;بكره هذه الممثلة لأنها شريرة&#34;

الراقصة دينا "بكره هذه الممثلة لأنها شريرة"

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

محمد رمضان يثير ضجة بعد ظهوره عارياً على شرفة منزله

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

كيف علقت ديانا كرزون على قرار اعتزال أدهم نابلسي؟

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد كيف رد عمر كمال على اتهامه بسرقة أغنية شهيرة له

شاهد كيف رد عمر كمال على اتهامه بسرقة أغنية شهيرة له

شاهد: كندة علوش تقتحم العالمية بفيلم هندي جديد من نوعه

شاهد: كندة علوش تقتحم العالمية بفيلم هندي جديد من نوعه

بعد وفاة شقيقة عاصي الحلاني.. تصرف جريئ من عائلة الفنان

بعد وفاة شقيقة عاصي الحلاني.. تصرف جريئ من عائلة الفنان

عربي

الصومال: إيقاف رئيس الوزراء عن عمله حتى انتهاء التحقيق بقضايا فساد ضده

الصومال: إيقاف رئيس الوزراء عن عمله حتى انتهاء التحقيق بقضايا فساد ضده

الأردن: نتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتحصيل مليون دولار كتعويضات عن الحرائق

الأردن: نتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتحصيل مليون دولار كتعويضات عن الحرائق

الصحة المصرية: تسجيل 37 حالة وفاة و823 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 37 حالة وفاة و823 إصابة جديدة بـ(كورونا)

سلطنة عمان تفرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور (أوميكرون)

سلطنة عمان تفرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور (أوميكرون)