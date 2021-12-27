لجان المقاومة في فلسطين: المقاومة عصية على الانكسار وقادرة على هزيمة الاحتلال الإسرائيلي

لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الاثنين، إن ال

مقاومة عصية على الانكسار وقادرة على هزيمة العدو الإسرائيلي، وإفشال كافة المؤامرات والمخططات التصفوية التي تستهدف الشعب والقضية والمقدسات.



وأضافت اللجان في تصريحٍ صحفي في الذكرى السنوية الـ13 لمعركة الفرقان والحرب العدوانية على غزة: "تعود ذكرى معركة الفرقان وقد باتت غزة ومقاومتها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه وبات العدو الصهيوني المجرم يحسب لها ألف حساب".



وتابعت: "معركة الفرقان شكلت نقطة بارزة في تطور ومراكمة قوة المقاومة الفلسطينية حتى أصبحت سيفاً مسلولاً للحق الفلسطيني أمام الباطل الصهيوني بكل جبروته وطغيانه، وتهديدات قادة الإرهاب الصهيوني وعدوانه المستمر لن يكسر إرادتنا وأي عدوان جديد على شعبنا سيفاجأ بما لم يتوقع وسيعود مهزوما باذن الله".



ودعت اللجان السلطة الفلسطينية إلى الاصطفاف لجانب الشعب والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية على أساس الشراكة السياسية والتمسك ببرنامج المقاومة والثوابت الوطنية وقطع أي علاقة سياسية أو أمنية مع العدو الإسرائيلي .



وأكدت اللجان على أنه التطبيع سيظل وصمة عار تلاحق كل الذين رهنوا أنفسهم الى العدو في الوقت الذي ما يزال الكيان المجرم يواصل القتل والتدمير والتهويد والاستيطان في فلسطين





رام الله - دنيا الوطنقالت