شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 10 منشآت تجارية في حزما

الاحتلال يهدم 10 منشآت تجارية في حزما
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 10 منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأفاد رئيس مجلس بلدي حزما السابق مسلم أبو حلو، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت حزما من مدخلها الجنوبي الغربي ونفذت عمليات هدم هناك طالت منشآت تجارية تخدم 200 مواطن من البلدة بحجة البناء دون ترخيص.

وبيَّن أبو حلو أنّ المنشآت التي هدمت تضم محالّ تجارية مختلفة منها مطاعم ومستلزمات مركبات، ولفت أبو حلو إلى تكرار عمليات الهدم في حزما التي شهدت قبل قرابة شهر ونصف هدم 16 محلًّا تجاريًّا في منطقة قريبة من منطقة الهدم اليوم.

وأكد أنّ "هذه المحال هي مصدر رزق أساسي لأهالي حزما الذين يعيشون في شبه حصار ولا يستطيعون الدخول للعمل بالأراضي المحتلة عام 48"، محذراً من المخطط الإسرائيلي لوضع البلدة
في كنتون معزول وفصلها عن محيطها.

ويعاني نحو 9 آلاف نسمة من سكان بلدة حزما من إجراءات إسرائيلية تعسفية وحصار خانق منذ سنوات، فرضه إغلاق الاحتلال لمداخل البلدة، ومصادرة أراضيها لصالح الاستيطان، وبناء الجدار الذي عزلها عن محيطها الجغرافي الفلسطيني وحرم سكانها من الوصول لمدينة القدس والقرى والبلدات المحيطة بها.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القدس المحتلة سياساتها العنصرية الهادفة إلى تهويد ما تبقى من المدينة، بحجج واهية، دون أدنى مراعاة لحقوق الفلسطينيين أصحاب الأرض، ودون التفات للقوانين الدولية أو الإنسانية.

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