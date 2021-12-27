الصومال: إيقاف رئيس الوزراء عن عمله حتى انتهاء التحقيق بقضايا فساد ضده



وأضاف البيان: "أن الرئيس قرر إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه حتى انتهاء تحقيقات بتهم مماثلة".



جاء هذا القرار في ظل خلافات مستمرة بين رئيس الصومالي ورئيس الوزراء، وذلك بسبب تعثر الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.







رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، اليوم الاثنين، أمراً بتعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي حتى اكتمال التحقيقات في تهم بالفساد ضده.وقالت الرئاسة في بيان لها: "إن روبلي يخضع للتحقيق بتهم تشمل "الاعتداء على أملاك الدولة".