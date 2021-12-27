قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خان يونس

رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية الشرقية لقطاع غزة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية.وتتعمد قوات الاحتلال مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.