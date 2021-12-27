حملة مداهمات واعتقالات في الضفة فجر اليوم الاثنين

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.وقال مكتب إعلام الأسرى: "إن الاحتلال نفذ مداهمات في عدة مدن، وعرف من المعتقلين قسام صابر- مخيم قلنديا شمال القدس، ومحمد حسن حماد- مخيم قلنديا، والمحرر أيمن علي اطبيش- دورا جنوب الخليل، ومحمد علي اطبيش- دورا، والمحرر عادل الحريبات- دورا".وأضاف أن من بين المعتقلين: "عمير عبد الفتاح حميدان- بدو شمال غرب القدس، ومسعد البلوي- النصارية شرق نابلس، ووالدة الأسيرين عمر وغيث جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين، وأنس صابر مفارجة- بيت لقيا غرب رام الله، ومحمد زياد جرادات- السيلة الحارثية، وموسى سويطي- بيت عوا جنوب الخليل، وخليل عواودة- إذنا غرب الخليل".