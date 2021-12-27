حملة مداهمات واعتقالات في الضفة فجر اليوم الاثنين
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.
وقال مكتب إعلام الأسرى: "إن الاحتلال نفذ مداهمات في عدة مدن، وعرف من المعتقلين قسام صابر- مخيم قلنديا شمال القدس، ومحمد حسن حماد- مخيم قلنديا، والمحرر أيمن علي اطبيش- دورا جنوب الخليل، ومحمد علي اطبيش- دورا، والمحرر عادل الحريبات- دورا".
وأضاف أن من بين المعتقلين: "عمير عبد الفتاح حميدان- بدو شمال غرب القدس، ومسعد البلوي- النصارية شرق نابلس، ووالدة الأسيرين عمر وغيث جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين، وأنس صابر مفارجة- بيت لقيا غرب رام الله، ومحمد زياد جرادات- السيلة الحارثية، وموسى سويطي- بيت عوا جنوب الخليل، وخليل عواودة- إذنا غرب الخليل".
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