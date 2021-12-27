مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال



ويؤدي المستوطنون المقتحمون لباحات الأقصى طقوسهم التلمودية في منتصف السور الشرقي، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات وحماية من قوات الاحتلال.



وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت أمس 3 موظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية وأفرجت عن 2 منهما بعد ساعات شرط إبعادهما عن

المسجد الأقصى المبارك لمدة 7 أيام و10 أيام على التوالي.



وأفرجت سلطات الاحتلال عن رئيس قسم النظافة بالمسجد الأقصى رائد زغير، وعن الحارس خليل الترهوني، عقب ساعات من التحقيق معهما إلى جانب حارس الأقصى لؤي أبو السعد خلال عملهم في المسجد، ونُقلوا لمركز تحقيق القشلة.



وبالتزامن مع ذلك اقتحمت قوات الاحتلال أمس منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات في "جبل المكبر"

جنوبي القدس، وعاثت فيه خرابًا وتفتيشًا، وتركت للشيخ بكيرات استدعاء للتحقيق معه.



وصعدت قوات الاحتلال، في الأسابيع الأخيرة من عمليات ملاحقة حراس المسجد الأقصى وموظفي إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ويستهدف الاحتلال المقدسات الإسلامية بهدف تغيير الواقع في القدس، التي تشهد بشكل عام ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين وزوار المدينة.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية (71) اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر الماضي، وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد الأقصى (2365) مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (6) مواطنين.



رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وأفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين وبعضهم برفقة أطفالهم، اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.