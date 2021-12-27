أستراليا تعلن تسجيل أول وفاة بمتحور (أوميكرون)









رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة أستراليا، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد (أوميكرون) من فيروس (كورونا)، في ظل ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالوباء في البلاد.وقالت السلطات الاسترالية: "إن حالة الوفاة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره ويعاني من مشكلات طبية"، وفق (سكاي نيوز).بدورها، قالت كريستين سيلفي، عالمة الأوبئة في ولاية نيو ساوث ويلز، في فيديو نشرته الحكومة الأسترالية: "هذه أول حالة وفاة معروفة في الولاية نتيجة المتحور أوميكرون المثير للقلق".