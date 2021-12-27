أستراليا تعلن تسجيل أول وفاة بمتحور (أوميكرون)
أعلنت دولة أستراليا، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد (أوميكرون) من فيروس (كورونا)، في ظل ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالوباء في البلاد.
وقالت السلطات الاسترالية: "إن حالة الوفاة تعود لرجل في الثمانينيات من عمره ويعاني من مشكلات طبية"، وفق (سكاي نيوز).
بدورها، قالت كريستين سيلفي، عالمة الأوبئة في ولاية نيو ساوث ويلز، في فيديو نشرته الحكومة الأسترالية: "هذه أول حالة وفاة معروفة في الولاية نتيجة المتحور أوميكرون المثير للقلق".
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