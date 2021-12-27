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مداهمات واعتقالات للاحتلال في الضفة والقدس

مداهمات واعتقالات للاحتلال في الضفة والقدس
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدداً من المواطنين بينهم والدة أسيرين خلال حملة مداهمات نفذتها في عدد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وطالت الاعتقالات والدة الأسيرين في سجون الاحتلال عمر وغيث جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والمواطن محمد زياد جرادات من ذات
البلدة.


واعتقلت قوات الاحتلال من قرية النصارية شرق نابلس المواطن مسعد البلوي، ومن بيت لقيا غرب رام الله المواطن أنس صابر
مفارجة، كما اعتقلت من دورا جنوب الخليل، الأسير المحرر أيمن علي اطبيش، وشقيقه محمد، والأسير المحرر عادل الحريبات، ومن بيت عوا جنوب الخليل موسى سويطي، ومن إذنا غرب المحافظة خليل عوادة.

ومن بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عثمان جمعة صلاح، بالإضافة إلى الأشقاء: ناصر، وعبد الله عادل البرغوثي من دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، ومن ضواحي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قسام صابر ومحمد حسن حماد من مخيم قلنديا شمال المدينة، وعمير عبد الفتاح حميدان من بدو شمال غرب المدينة.

وفي سياق متصل، اندلعت فجر اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة
والحجارة، واستهدف مقاومون القوات المقتحمة بعبوات محلية الصنع خلال انسحابها من المخيم، مما ألحق أضراراً مادية في عدد من الآليات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجراً قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس وداهمت منزل الأسير المحرر محمود سلوادي والأسير المحرر بلال اشتيه، دون أن تسجل اعتقالات.

وتشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي حملات دهم واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، عادة ما تترافق مع اندلاع مواجهات في المناطق المستهدفة.

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