إصابات بمواجهات مع الاحتلال في المغير وعاطوف



ويعمل سكانها بتربية المواشي وتضم الخربة أراضي واسعة صالحة للزراعة وتطل على سهل البقيعة وهو من أشهر السهول في فلسطين، وقرية عاطوف والرأس الأحمر هي جزء من سهل البقيعة في الأغوار الشمالية، وتعد من أكثر الأراضي الزراعية خصوبة في الضفة الغربية الأمر الذي جعلها محط أطماع الاحتلال الاستيطانية.



رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، بمواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قريتي المغير برام اللهوعاطوف في طوباس.وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، للمرة الثانية على التوالي اليوم الأحد، ما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين، وأوضحت مصادر محلية أن 3 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق داخل المنازل إثر اقتحام قوات الاحتلال للقرية.وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، كان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة علىأراضي كفر مالك، التي تعد أراضيها مشتركة مع المغير.وتقع قرية المغير على بعد 22 كيلو متر من مدينة رام الله، كما تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية والتي كان الاحتلال قد أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة منذ احتلاله للضفة.ونصب الاحتلال بوابة حديدية تعزل المغير تماما بإغلاقها، كما أن الطرق الالتفافية والاستيطانية التهمت مساحات واسعةمن أراضي المواطنين، وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في منطقة البادود شرق قرية عاطوف قضاء طوباس.وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البارود بالقرية، واندلعت مواجهات، أحرق خلالها الشبان الإطارات المطاطية، وتحاذي خربة عاطوف قرية طمون وتتبع لها، وتصنف بمنطقة (ج) حسب اتفاقية أوسلو ما يضاعف معاناة سكانها، فيطرد الاحتلال الأهالي من أراضيهم بدعوى أنها مناطق عسكرية مغلقة.