الأردن: نتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتحصيل مليون دولار كتعويضات عن الحرائق





الجدير ذكره، أن العديد من المزارعين الأردنيين، تضررت مزارعهم في الأغوار الشمالية، نتيجة امتداد النيران إليها من طرف الاحتلال الإسرائيلي، بفعل إطلاق الاحتلال قنابل الإضاءة، بهدف مراقبة الحدود، وانفجار الألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود.



رام الله - دنيا الوطنأفاد خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، اليوم الاثنين، أن قيمة تعويض المزارعين عن حرائق الجانب الإسرائيلي لكل دونم في الأغوار الشمالية ستبلغ (800 – 1000 دينار).وقال الحنيفات: "بإن هناك مفاوضات دبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي؛ لتحصيل مليون دولار كتعويضات للمزارعين عن الحرائق الممتدة عبر الحدود"، وفق (المملكة).وأضاف: "المزارعون سيحصلون على تعويضات الحرائق الممتدة من الجانب الإسرائيلي، وجفاف سد الوالة خلال الأسبوع المقبل".وتابع وزير الزراعة: "143 ألف دينار قيمة تعويضات المزارعين عن الحرائق، ويشمل بعض أضرار الرياح في الجنوب".