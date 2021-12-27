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الاحتلال يمدد اعتقال الناشط المقدسي مراد عطية من الشيخ جراح

الاحتلال يمدد اعتقال الناشط المقدسي مراد عطية من الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
 مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الناشط المقدسي مراد عطية، من سكان حي الشيخ جراح حتى تاريخ
12/1/2022، ومنذ اعتقاله بتاريخ 10/8/2021م عقدت محكمة الاحتلال عدة جلسات ومددت اعتقال عطية عدة مرات، كان آخرها في 3 نوفمبر الماضي.

ومراد عطية هو أسير مقدسي اعتقلته قوات الاحتلال منذ العاشر من أغسطس الماضي، وتعقد له جلسات محاكمة متتالية ومدد اعتقاله مرارا دون معرفة التهمة والأسباب.

ويعتبر عطية جزءاً من رواية أهل حيّ الشيخ جرّاح ووجهاً معروفاً بالنسبة لكلّ المتضامنين والإعلاميين، فهو من أبرز المدافعين عن الحي، حاله حال كل الرجال والنساء الذين برز
دورهم في معركة الدفاع عن وجودهم.

وكانت قد أكدت أم خالد عطية والدة الأسير المقدسي مراد أن الاحتلال يريد من خلال اعتقال نجلها إيصال أكثر من رسالة لأهالي الشيخ جراح، فحواها الترهيب والقضاء على كل من يتفاعل مع قضية الحي، إضافة للبحث عن كبش فداء لترهيب الناس والأهالي والنشطاء لكتم الصوت وإخراسه تماماً.

 ونفت أم خالد التهم الموجهة لنجلها مراد، لافتة أن كل ما الأمر أننا ندافع عن أرضنا وبيوتنا التي يريد الاحتلال السيطرة عليها بلا أي وجه حق، وأوضحت أن اعتقال مراد منعه من استكمال رسالة الماجستير، ونكاية به لأنه دافع عن بيته المهدد بالإخلاء، مشيرة إلى أن الدفاع الدائم عن الحي هو دفاع عن القدس بأكملها.

وكانت سلطات الاحتلال قد نشرت عبر الإعلام العبري تهماً خطيرة بحق الشاب المقدسي مراد عطية، منها الاجتماع مع قادة حركات فلسطينية والتحضير لعمليات ضد الاحتلال في حي الشيخ جراح، وذلك لإخفائه عن الواجهة وإبعاد التضامن الدولي مع قضية الحي.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات
لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

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