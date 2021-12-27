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الاحتلال يفرج عن المقدسي محمد عطية بعد 80 شهراً في الأسر

الاحتلال يفرج عن المقدسي محمد عطية بعد 80 شهراً في الأسر
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير محمد ناصر عطية من سكان بلدة العيسوية بمدينة القدس
المحتلة، وأخلت سلطات الاحتلال سبيل الأسير عطية بعد قضائه محكوميته البالغة ست سنوات وثمانية أشهر (80
شهرا).

وتحرر عطية من سجن النقب الصحراوي وكان في استقباله والداه وحشد من المواطنين من سكان العيسوية، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 24/4/2014 ونسبت له الضلوع بأعمال المقاومة، وتنقل خلال فترة أسره بين عدة سجون.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه
لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ووثق التقرير الشهري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا،
وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، خلال نوفمبر الماضي.

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