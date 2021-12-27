الاحتلال يفرج عن المقدسي محمد عطية بعد 80 شهراً في الأسر

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير محمد ناصر عطية من سكان بلدة العيسوية بمدينة القدسالمحتلة، وأخلت سلطات الاحتلال سبيل الأسير عطية بعد قضائه محكوميته البالغة ست سنوات وثمانية أشهر (80شهرا).وتحرر عطية من سجن النقب الصحراوي وكان في استقباله والداه وحشد من المواطنين من سكان العيسوية، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 24/4/2014 ونسبت له الضلوع بأعمال المقاومة، وتنقل خلال فترة أسره بين عدة سجون.ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركهلقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.ووثق التقرير الشهري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا،وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، خلال نوفمبر الماضي.