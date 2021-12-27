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شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسيرة إيناس عصافرة بعد اعتقالها لـ 30 شهراً

الاحتلال يفرج عن الأسيرة إيناس عصافرة بعد اعتقالها لـ 30 شهراً
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسيرة إيناس نبيل عصافرة، من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، بعد قضائها 30 شهرا في السجون، وكان في استقبال الأسيرة عصافرة عند حاجز الجلمة العسكري حشد من عائلتها وأقربائها ومواطنين من بلدة بيت كاحل.

وكانت سلطات الاحتلال أجلت الإفراج عن الأسيرة عصافرة والذي كان مقرراً يوم الخميس الماضي بحجة عدم احتساب فترة
المنهلية، ومطلع فبراير من العام الحالي، حكمت محكمة احتلالية على عصافرة بالسجن الفعلي 30 شهرًا.

واعتقلت إيناس مع زوجها قاسم عصافرة من بيتهما في الخليل في آب/ أغسطس 2019، وهدمت قوات الاحتلال منزل الزوجين عصافرة، حيث ينسب للزوج قاسم الضلوع في عملية فدائية أدت إلى قتل مستوطن عام 2019، وطعن مستوطنين آخرين عام 2011.

وأجلت محكمة الاحتلال محاكمة ايناس عدة مرات قبل أن تصدر بحقها حكما بالسجن الفعلي لمدة 30 شهراً، بحجة أنها تسترت
على زوجها بعد تنفيذ العملية، وعصافرة (26 عاما) أم لطفلين (محمد وعبد الرحمن)، وهي تعاني من التهاب في المفاصل ونقص في البروتين وقولون عصبي، ووفق معطيات فلسطينية، يبلغ عدد الأسيرات حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 32 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون".

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