كوسوفو تعلن رصد أول تسع إصابات بمتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في كوسوفو، أمس الأحد، عن تسجيلها أول تسع إصابات بالسلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كورونا) في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.وقالت الوزارة: "إن تسعة أشخاص تأكدت إصابتهم بالمتحور أوميكرون من بين 22 جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية لكوفيد-19 خلال الأيام العشرة الماضية"، وفق (روسيا اليوم).وأضافت: "إن اثنين من بين التسعة جاءا من الولايات المتحدة واثنين من المملكة المتحدة وواحدا من فرنسا، وأربع حالات أخرى لمواطنين لم يسافروا خارج البلاد".وتابعت: "من المتوقع أن يؤدي المتحور أوميكرون إلى تفاقم الوضع الوبائي في البلاد".