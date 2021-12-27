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كوسوفو تعلن رصد أول تسع إصابات بمتحور (أوميكرون)

كوسوفو تعلن رصد أول تسع إصابات بمتحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في كوسوفو، أمس الأحد، عن تسجيلها أول تسع إصابات بالسلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كورونا) في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وقالت الوزارة: "إن تسعة أشخاص تأكدت إصابتهم بالمتحور أوميكرون من بين 22 جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية لكوفيد-19 خلال الأيام العشرة الماضية"، وفق (روسيا اليوم).

وأضافت: "إن اثنين من بين التسعة جاءا من الولايات المتحدة واثنين من المملكة المتحدة وواحدا من فرنسا، وأربع حالات أخرى لمواطنين لم يسافروا خارج البلاد".

وتابعت: "من المتوقع أن يؤدي المتحور أوميكرون إلى تفاقم الوضع الوبائي في البلاد".

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