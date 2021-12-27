كوسوفو تعلن رصد أول تسع إصابات بمتحور (أوميكرون)
أعلنت وزارة الصحة في كوسوفو، أمس الأحد، عن تسجيلها أول تسع إصابات بالسلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كورونا) في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.
وقالت الوزارة: "إن تسعة أشخاص تأكدت إصابتهم بالمتحور أوميكرون من بين 22 جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية لكوفيد-19 خلال الأيام العشرة الماضية"، وفق (روسيا اليوم).
وأضافت: "إن اثنين من بين التسعة جاءا من الولايات المتحدة واثنين من المملكة المتحدة وواحدا من فرنسا، وأربع حالات أخرى لمواطنين لم يسافروا خارج البلاد".
وتابعت: "من المتوقع أن يؤدي المتحور أوميكرون إلى تفاقم الوضع الوبائي في البلاد".
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