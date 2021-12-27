الطقس: أجواء صافية باردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد نهاراً و شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد نهاراً و شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد نهاراً و شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.