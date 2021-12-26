المضرب من 132 يوماً.. الاحتلال يجمد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنأكد المحامي جواد بولس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت، مساء اليوم الأحد، قرارا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المُضرب عن الطعام هشام أبو هواش منذ 132 يوما.وقال بولس، عقب زيارته الأخيرة للأسير أبو هواش، إنّه فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.وأفاد نادي الأسير، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أبو هواش من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وما يزال فيها حتّى الساعة، حيث يواجه وضعا صحيا حرجا.وأضاف نادي الأسير، في بيان له، أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد في كل مرة تقوم فيها بنقل الأسير أبو هواش إلى المستشفى إعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة.والأسير أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق.