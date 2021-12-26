شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): غياب غير مبرر للسلطة وأجهزتها الأمنية في ظل تغول الاحتلال ومستوطنيه

قيادي بـ (حماس): غياب غير مبرر للسلطة وأجهزتها الأمنية في ظل تغول الاحتلال ومستوطنيه
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
انتقد القيادي في حركة حماس، فتحي قرعاوي، ما وصفه "غياب" أجهزة السلطة الأمنية عن اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية".

وقال في تصريح له، إن هناك غيابا واضحا ومستهجنا وغير مبرر للسلطة وأجهزتها الأمنية عن ساحة الضفة الغربية في ظل تغول الاحتلال ومستوطنيه على المواطن الفلسطيني.

وأضاف: أن المواطن الفلسطيني يتعرض لشتى أنواع القمع ويتغول الاحتلال ويتوغل ضده سواء عبر الاعتقالات أو الضغط عليه في كافة مناحي الحياة.

ولفت القيادي في حماس إلى أن "هناك غياب للسلطة الفلسطينية بشكل واضح فيما يتعلق بعلاقة المواطن بالسلطة، وعلاقة المواطن بالأرض والأمن والأمان الذي يتساءل أين هو؟!".

وأضاف قرعاوي: "للأسف السلطة تتحول في كثير من الأحيان ليد قامعة للفلسطينيين بالتوازي مع الاحتلال، ونقولها بكل أسف شديد"، وفق تعبيره.

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