لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.. وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يجتمعون الاثنين بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنيعقد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين اجتماعاً، غداً الاثنين، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان منفصل، إن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارته إلى القاهرة، الاثنين، سيتابع نتائج القمة التي عقدت أيلول/سبتمبر الماضي في مصر، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبدالله الثاني.