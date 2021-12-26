وزارة الصحة الإسرائيلية تصادق على استخدام عقار "باكسلوفيد" المضاد لـ (كورونا)



وقد تمت المصادقة على استخدام العقار في اعقاب القلق العالمي من تفشي متحور (أوميكرون) وبعد ان صادقت مديرية الأغذية والأدوية الامريكية على استخدامه.



ويسمح بتناول الدواء وهو على شكل أقراص للمسنين الأكثر عرضة للخطر ولمن يعانون من امراض مزمنة ومن ضعف جهاز المناعة من سن ال 12 وما فوق، ولأشخاص يعانون اعراضا طفيفة الى متوسطة الخطورة ويجب تناولها 3 الى 5 أيام بعد ظهور الاعراض ولمدة 5 أيام.



وقد تعاقدت وزارة الصحة مع شركة "فايزر" لابتياع العقار ويتوقع ان تصل الشحنات الأولى منه خلال الأيام القليلة المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنصادقت وزارة الصحة الإسرائيلية بشكل استثنائي على استخدام دواء "باكسلوفيد" من انتاج شريكة "فايزر" لمعالجة مرضى (كورونا) الأكثر عرضة للمضاعفات والذين لا يخضعون للعلاج في المستشفيات.