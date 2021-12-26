شؤون فلسطينية

المالكي: القيادة تواصل التحرك على المستويات الدولية كافة لوقف جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين

المالكي: القيادة تواصل التحرك على المستويات الدولية كافة لوقف جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إن القيادة أرسلت رسائل لكافة دول العالم للتحرك لوقف جرائم إسرائيل والمستوطنين قبل فوات الأوان، وقبل اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس المركزي لا يمكن العودة عنها مع استمرار إسرائيل في تنصلها من الاتفاقيات، مؤكدا أنَّ القيادة لن تنتظر طويلا.

وأوضح المالكي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال مبنية على الاستيطان والتغول، وهي تصعد في كافة المناطق بتكامل ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين لنهب المزيد من الأراضي.

وأضاف أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت مبدأ الحماية الدولية لشعبنا، إلا أن المجتمع الدولي لم يغير الواقع على الأرض، مشيدا في الوقت ذاته بنجاح الجهود الدبلوماسية في توفير التمويل للجنة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في جرائم الاحتلال في غزة رغم معارضة إسرائيل ومحاولتها عرقلة عملها.

وأشار المالكي إلى استمرار المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ورفع تقارير دورية لها، مؤكدا أنه منذ تغيير مدعي عام المحكمة وحتى الآن، لم يتم السير في التحقيقات بالتزامن مع وجود ضغوط من الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع فتح التحقيق بالجرائم.

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