شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية المسيحية تطالب المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا من إرهاب المستوطنين

الهيئة الإسلامية المسيحية تطالب المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا من إرهاب المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين العزل.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم ان حماية المواطنين القابعين تحت الاحتلال من الجرائم اليومية التي يرتكبها المستوطنون يشكل التزاماً قانونياً من المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة التي اعتبرت المواطنين الخاضعين للاحتلال أشخاصاً محميين.

وأكدت الهيئة ان ما جرى أمس من هجمات عنيفة للمستوطنين على بلدتي برقة وسبسطية من اعتداءات استهدفت حياة المواطنين ومتلكاتهم يؤكد الطابع المنظم والممنهج لهذه الاعتداءات ويشكل ارهابا وجرائم حرب لا يمكن السكوت عنها.

ووصفت الهيئة ما يجري في القرى والبلدات الفلسطينية من هجمات ارهابية للمستوطنين تستهدف حياة الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم بانها مجازر حقيقية تستدعي تدخلاً دولياً.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات من خلال توفير الغطاء السياسي والقانوني للمستوطنين من اجل ارتكاب هذه الجرائم.

واتهمت الهيئة جهات متنفذة في المؤسسة الاسرائيلية وعدد من الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في اسرائيل بدعم وتشجيع هذه الاعتداءات من أجل تحقيق أهداف سياسية وخلق بيئة ارهابية طاردة للفلسطينيين من أرضهم .

وأشادت الهيئة بالصمود البطولي للمواطنين الفلسطينيين في تصديهم ووقوفهم في وجه هذه الاعتداءات، مؤكدة ان هذا الإرهاب الاستيطاني لن يستطيع النيل من صمود أبناء شعبنا وتمسكه بأرضه.

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