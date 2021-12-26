بتكلفة مليار شيكل.. الاحتلال يوافق على خطة لتطوير هضبة الجولان المحتل

رام الله - دنيا الوطنصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم على الخطة لتطوير هضبة الجولان المحتل، بتكلفة مليار شيكل.وتشمل الخطة بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة وتحسين البنى التحتية والمواصلات العامة والخدمات الطبية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت: إن الهدف هو مضاعفة عدد سكان الجولان من 50 ألفا إلى 100 ألف خلال السنوات الخمس المقبلة.وبموجب الخطة سيتم تخصيص 576 مليون شيكل لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة 3000 منها في مدينة "كاتسرين"، و4000 أخرى في تجمعين جديدين سيتم إنشاؤهما في المنطقة (آسيف ومطار) ونحو 400 وحدة أخرى في منطقة نفوذ المجلس المحلي غولان.كما سيتم توظيف 160 مليون شيكل للبنى التحتية و162 مليون اخر للتطوير الاقتصادي وإقامة الفنادق وتوفير 2000 فرصة عمل جديدة.