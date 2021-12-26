دراسة: فعالية الجرعات المعززة أمام (أوميكرون) تستمر 10 أسابيع

رام الله - دنيا الوطنأظهرت دراسة بريطانية، أن فعالية الجرعات المعززة من لقاح فيروس (كورونا) في الحماية من أعراض متحوّر (أوميكرون) شديد العدوى، تستمر نحو شهرين ونصف الشهر قبل أن تتراجع، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الجميع قد يحتاجون إلى جرعات إضافية عام 2022.وقالت الدراسة، التي أجرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: إن حماية الجرعات المعززة من الأعراض المرضية التي يسببها متحوّر (أوميكرون)، تنخفض بنسبة تصل إلى 25% في غضون 10 أسابيع، حسب ما ذكر موقع (بيزنس إنسايدر) الأميركي.وأشارت الدراسة التي تستند إلى بيانات عالمية فعلية، إلى أن الحماية من الأعراض، انخفضت من 70 إلى 45% بعد إعطاء جرعة معززة من لقاح "فايزر - بايونتك"، لأولئك الذين تلقوا جرعتين من ذات اللقاح، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق) السعودية.وفي نفس الدراسة الذي نُشرت نتائجها مؤخراً، وجدت الوكالة أن فعالية إعطاء جرعة معززة من لقاح "موديرنا" لمن حصلوا قبلها على جرعتين من لقاح "فايزر"، بلغت نسبة 70 إلى 75%، وتستمر لمدة تصل إلى 9 أسابيع، على الرغم من عدم تلقي الكثير من الأشخاص في الدراسة هذا النظام العلاجي، والذي يمكن أن يؤثر على دقة النتائج.وبالنسبة لأولئك الذين تلقوا جرعتين من لقاح "أسترازينيكا"، انخفضت فعالية الجرعة المعززة من 60 إلى 35% بعد إعطاء جرعة معززة من لقاح "فايزر"، وإلى 45% مع إعطاء جرعة معززة من لقاح "موديرنا" بعد 10 أسابيع من تلقي الجرعة.