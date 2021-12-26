فلسطين تشارك في اجتماع مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات





رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين ممثلة بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، اليوم الأحد، في الاجتماع الذي عقده مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات للدورة الـ25، عبر الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزير الاتصالات عمرو طلعت.وتطرق الوزير سدر، في كلمته، إلى حقوق دولة فلسطين بمواردها التكنولوجية بما يشمل تمكينها من تشغيل الجيلين الرابع والخامس، وكذلك المعيقات التي تواجه المحتوي الرقمي العربي- خاصة الفلسطيني- بالإضافة إلى معالجة الحقوق المالية للدول العربية وفقدان الشركات والحكومات المحلية للعوائد والإعلانات وضرائب القيمة المضافة.وتطرق إلى ضرورة تفعيل مبادرة الحوار الروسي العربي، وكذلك إلى قضايا البريد الفلسطيني وتفعيل عضوية دولة فلسطين في الاتحاد البريدي العالمي.وأطلع المشاركين على العديد من المبادرات ومنها التعاون في توعية ودعم الريادة وبناء القدرات في مجالات ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمبادرة المليون مبرمج والأمن السبراني، وكذلك التقنيات الجديدة من الذكاء الاصطناعي وتشجيع المبدعين بالمسابقات والمكافآت، كما تطرق في كلمته إلى إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرزها الحصول على موافقة مبدئية لاستخدام الجيل الرابع من الاتصالات الناقلة.واستنكر الوزير سدر الهجمات المسعورة للمستوطنين على قريتي برقة وبيتا في نابلس وغيرهما من المناطق في دولة فلسطين المحتلة.وأكد أهمية قطاع الاتصالات ومدى تأثيره على مستقبل الأجيال القادمة، ليتمكنوا من المساهمة في التنمية العالمية ومواكبة التطورات السريعة في المشهد التكنولوجي، متمنيا ترجمة القرارات التي تم اتخاذها إلى مشاريع وأفعال يتم تطبيقها لاحقا بشكل ملموس.