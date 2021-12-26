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سلطنة عمان تفرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور (أوميكرون)

سلطنة عمان تفرض إجراءات جديدة لمواجهة المتحور (أوميكرون)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن فرض إجراءات جديدة لمواجهة الانتشار السريع للمتحور الجديد (أوميكرون)، وشملت هذه الاجراءات المقيمين داخل البلاد، والقادمين من الخارج.

واشترطت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار (كورونا)، تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر (18 عامًا) فأعلى، لغير العمانيين، لدخول السلطنة من جميع المنافذ، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد، وحتى 31 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، لمتابعة تطورات جائحة (كورونا)، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، إلغاء العمل بقرار تعليق دخول سلطنة عُمان من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا التي انتشر فيها متحور (أوميكرون) وهي (جنوب أفريقيا - ناميبيا - بوتسوانا - زيمبابوي - ليسوتو - إيسواتيني - موزمبيق).

كما قررت عدم السماح بالدخول لسلطنة عُمان إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص (PCR)، على أن يكون الفحص قد أُجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول، مؤكدة أن تلقي اللقاح شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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