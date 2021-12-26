شؤون فلسطينية

مجدلاني: المناضل ديزموند توتو كان أحد أهم المناضلين والمدافعين عن الحق والعدالة

مجدلاني: المناضل ديزموند توتو كان أحد أهم المناضلين والمدافعين عن الحق والعدالة
رام الله - دنيا الوطن
 نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، كبير اساقفة جنوب افريقيا المناضل ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم المناضلين السابقين من أجل إنهاء سياسة الفصل العنصري، والمؤيد للقضية الفلسطينية.

وقال مجدلاني لقد خسر العالم عموما وقضيتنا الفلسطينية خصوصا أحد أهم المناضلين المدافعين عن القضية الفلسطينية، والمدافعين عن الحق والعدالة،والذي قال في تصريح له، في العام 2002" إن سياسة إسرائيل لا تضاهيها إلا سياسة التمييز العنصري التي كانت سائدة في بلاده ضد السود".

وتابع مجدلاني إن شعبنا الفلسطيني سيبقى وفيا للمناضل توتو لمواقفه المؤيدة لقضية شعبنا ونضاله المشروع ضد الاحتلال العنصري.

وتقدم مجدلاني بالتعزية لرئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، ولحكومة وشعب جنوب افريقيا، وعائلة الفقيد.

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