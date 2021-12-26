الرئيس عباس يعزي رئيس جنوب إفريقيا بوفاة ديزموند توتو

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بوفاة رئيس الأساقفة ديزموند مبيلو توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام.وقال الرئيس في برقية بعثها اليوم الأحد، "نتقدم لفخامتكم، باسم شعب وحكومة دولة فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التعازي القلبية، برحيل المناضل ديزموند مبيلو توتو، بطل خدمة الإنسانية وقضاياها، والمكافح ضد الفصل العنصري، والناشط العالمي في مجال حقوق الانسان، والمدافع عن المضطهدين والمظلومين من خلال توليه رئاسة لجنة الحقيقة والمصالحة، فاستحق بجدارة نيل العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة نوبل للسلام، وألبرت شويزير للإنسانية، والحرية، وجائزة غاندي للسلام".وأضاف الرئيس: "سنحفظ وشعبنا للراحل الكبير بكل وفاء وامتنان مواقفه المؤيدة لنضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال وسياسته العنصرية"، داعيا الله أن ينعم على الفقيد الكبير بالرحمة والسكينة، وأن يلهمكم وشعب جنوب افريقيا وعائلته الكريمة وجميع محبيه في العالم جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث الرئيس عباس برقية تعزية للسيدة ليا توتو وعائلة الفقيد، بوفاة المناضل ديزموند توتو، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال الرئيس: "سنظل وشعبنا الفلسطيني نستذكر بوفاء وامتنان كبيرين مواقف الراحل الكبير المؤيدة لنضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال وسياسته العنصرية، وترأسه للبعثة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لتقصي الحقائق عن عمليات الاحتلال العسكرية في العام 2006".