دولي

"الصحة العالمية" توجه نصيحة مهمة للحد من انتشار المتحور (أوميكرون)

"الصحة العالمية" توجه نصيحة مهمة للحد من انتشار المتحور (أوميكرون)
رام الله - دنيا الوطن
كررت منظمة الصحة العالمية توصياتها بالحرص على اتباع عامل مهم جداً للوقاية من (كورونا) ومتحوراته، وبالأخص المتحور (أوميكرون)، والذي يتميز بسرعة انتشاره.

وفي تغريدة جديدة على حسابها الرسمي في موقع (تويتر)، قالت منظمة الصحة العالمية، إن: "إعادة تدوير الهواء داخل الغرفة ترفع معدلات انتشار فيروس (كورونا) وخاصة المتحور (أوميكرون)"، مشددة على أن التهوية الجيدة تحمي من الإصابة.

ونصحت المنظمة بأهمية السماح للهواء الخارجي النقي بالدخول للغرف، واستبدال الهواء الداخلي، خاصة عند استخدام مراوح التهوية والمكيفات وفلاتر الهواء.

وفي ظل الانتشار السريع للمتحور (أوميكرون)، أُلغيت أكثر من ستة آلاف رحلة جوية حول العالم، خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع، وتأجلت آلاف الرحلات الأخرى، في حين اتخذت عدة دول اجرءات وقائية للحد من انتشار المتحور الجديد.

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