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الأردن يعلن تسجيل 295 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن يعلن تسجيل 295 إصابة جديدة بالمتحور (أوميكرون)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بالمتحور الجديد (أوميكرون) في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي بذلك إلى 328 إصابة مؤكدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد فراس الهواري وزير الصحة  الأردني، أن الوزارة ستعلن عن مزيد من الإصابات بالمتحور الجديد، متوقعاً أن يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى أن "يصبح المتحور هو النسخة السائدة".

وأشار الهواري إلى أن "المصابين بالمتحور الجديد غالبيتهم مطعمون ومن خارج الأردن، وظهرت عليهم أعراض خفيفة ولم يحتج أي أحد منهم لدخول المستشفيات"، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وتطرق الهواري إلى "الانخفاض السريع" في عدد الإصابات بـ(كورونا)، قائلاً: "نشاهد انخفاضاً سريعاً بنسب الإيجابية ومتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في أعداد الحالات والنسب الإيجابية إلى أن يصبح انتشار الفيروس المتحور الجديد (أوميكرون) شبيها بما هو موجود في دول أوروبية والولايات المتحدة".

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