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شؤون فلسطينية

وزارة الأسرى: إدارة السجون استفردت بالأسرى في قسم "12 " في سجن نفحة

وزارة الأسرى: إدارة السجون استفردت بالأسرى في قسم "12 " في سجن نفحة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن إدارة سجون الاحتلال ارتكبت جريمة بحق جميع أسرى قسم "12" في سجن نفحة الصحراوي، منذ يوم الاثنين الماضي 20/12/2021، واستمرت لأيام متواصلة، ولا زالت حالة التوتر داخل السجن قائمة.

وأوضحت الوزارة أن جميع أسرى قسم "12" في سجن نفحة تعرضوا للضرب والاعتداء الوحشي والهمجي من قبل قوات القمع التي اقتحمت القسم بصورة همجية وقامت بالاعتداء على الأسرى وسحب جميع الأجهزة الكهربائية وفرضت عقوبات فردية وجماعية.

و بينت أنه جرى نقل وتوزيع عدد من أسرى القسم إلى عدة سجون أخرى وهي: "إيشل، النقب، شطه، عسقلان، عوفر، هداريم، ريمون" حيث جرى نقل الأسير يوسف المبحوح لزنازين العزل في سجن أوهليكدار في بئر السبع، وعزل كل من: الأسير بلال عرمان، ومنير مرعي، وعمر الشريف، فيما جرى عزل الأسيرين أشرف الزغير، ومحمود رضوان في زنازين سجن "عسقلان".

وتنوعت الإصابات في صفوف الأسرى بين كسور في الأضلاع والأطراف، وشج في الرأس وكدمات في الوجه والجسم، وحتى يقدم لهم العلاج والرعاية الصحية، عرف من بين المصابين الأسير خالد أبو جودة ولديه إصابة في العين اليمنى، والأسير زياد عواد تعرض لإصابات في الوجه إثر إطلاق الكلاب البوليسية عليه، والأسير إيهاب سعد تعرض لكسر في الأنف، والأسير جهاد جرار تعرض لكسر في أحد الأضلاع، والأسير فادي أبو السبح تعرض لكسر في الأنف وانزلاق وكسر في البلاتين وهو بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة، والأسير عبيدة البرغوثي لديه كسر في صابونة الركبة وبحاجة إلى علاج بشكل فوري.

وبناء على ما سبق أعلنت الهيئة القيادية لأسرى حركة حماس الدخول في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، بدخول الفوج الأولى وعلى رأسهم الأسرى الرموز والقيادات، وأن القرار الثاني سيكون هو حل التنظيم بشكل فعلي وهو قرار لما بعده، والذي يخول كل أسير الدفاع عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة في
مواجهة اعتداءات إدارة سجون الاحتلال.

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