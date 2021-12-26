مباشر | آخر التطورات حول مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

"القضاء الأعلى" يرد على نقابة المحامين بشأن تعليق العمل أمام هيئات الجنايات

"القضاء الأعلى" يرد على نقابة المحامين بشأن تعليق العمل أمام هيئات الجنايات
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس القضاء الأعلى، بيانا توضيحيا في ضوء قرار نقابة المحامين تعليق العمل أمام هيئات الجنايات، اليوم الأحد، واستثناء (طلبات التوقيف والافراج بكفالة) من التعليق، بدعوى أنها ترفض طلبات الإفراج بالكفالة في القضايا المنظورة أمامها.

وأكد "القضاء الأعلى" أنه سبق للمجلس أن رفض تصريحات صدرت مؤخرا عن رموز عشائرية، أو متحدثين باسم الأجهزة الأمنية، وأخرى من المجتمع المدني، مفادها بأن إحدى أسباب الظواهر الماسة بالسلم الأهلي تعود لتكفيل متهمين أمام هيئات الجنايات.

وجدّد المجلس التأكيد على أن هكذا قرارات تصدر عن قضاة مستقلين، انطلاقا من نصوص القانون الأساسي، وقانون السلطة القضائية، وفي ضوء البينات المقدمة إليهم، ولا سلطان لأحد على قرار القاضي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى ذاته.

وأبدى مجلس القضاء الأعلى استغرابه من قيام مجلس نقابة المحامين بالاحتجاج على عدم إخلاء السبيل بالكفالة أمام هيئات الجنايات، وهو الأدرى بأن مجلس القضاء لا يملك صلاحية التدخل في عمل أي هيئة قضائية، وأن القانون رسم طريقا للطعن في حال رفض أي طلب بإخلاء السبيل، ولا يخفى ذلك على الأساتذة في مجلس نقابة المحامين.

وشدد المجلس على أن القضاة يطبّقون القانون ويتلمسون ما يتعرض له السلم المجتمعي، في ضوء ارتفاع أعداد جرائم القتل، وقضايا المخدرات، وهتك العرض، ومحاولات تسريب الأراضي، وتشكيل جمعيات الأشرار.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى للرأي العام أن هناك ارتفاعا مقلقا في هذه الجرائم، إذ سجلت أقلام هيئات الجنايات خلال العام الحالي 1090 قضية جنائية، من بينها 185 قضية تتعلق بالمخدرات، مقابل 921 قضية جنائية خلال العام الماضي، كان من بينها 140 قضية تتعلق باستنبات المخدرات والاتجار بها.

كما ثمن مجلس القضاء الأعلى الأصوات المسؤولة في مجلس نقابة المحامين، وفي الهيئة العامة، والتي تدعو الى استمرار الحوار لحل أية إشكاليات أو عقبات تطرأ في المستقبل، بعيدا عن أية تعليق للعمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإطالة في أمد التقاضي، والمس بحقوق المتقاضين.

ودعا مجلس القضاء الأعلى أجهزة إنفاذ القانون إلى التأكيد على منتسبيها بضرورة المثول أمام هيئات الجنايات للإدلاء بشهاداتهم في القضايا التي تعاملوا معها، ويؤكد في هذا الصدد أن تخلف منتسبي أجهزة الأمن عن حضور جلسات الإدلاء بالشهادة، يعد واحدا من أسباب إطالة أمد التقاضي في القضايا الجزائية.

وناشد مجلس القضاء الأعلى المشرع الفلسطيني، الإسراع بإقرار القرارات بقوانين التي تتعلق بالمسائل الإجرائية لتسريع عملية التقاضي والاستجابة لمتطلبات العصر فيما يرتبط بالتبليغات.

وأضاف: بينما تعيش فلسطين قضية وشعبا، تحديات متفاقمة، يبقى العمل الجماعي بين كل مكونات قطاع العدالة السبيل الوحيد لبسط سيادة القانون، وحماية السلم المجتمعي، وتقديم الخدمة الأمثل لمستحقيها.

وأعاد مجلس القضاء الأعلى تذكير الأساتذة أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين بنتائج الاجتماع الأخير مع عدد من أعضاء مجلس النقابة الأكارم بتاريخ 4/11/2021، حيث تم الاتفاق خلاله بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين على تعزيز التعاون، وحلّ أية اشكاليات، وتذليل العقبات بالحوار، وعلى عقد اجتماعات دورية للوقوف على متطلبات العمل القضائي وتطويره.

كما أكد مجددا على أن أبوابه مفتوحة للحوار الهادئ مع الأطراف ذات العلاقة، وصولاً لتحسين واقع الخدمة القضائية المقدمة للمواطن الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

الهيئة الإسلامية المسيحية تطالب المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا من إرهاب المستوطنين

الهيئة الإسلامية المسيحية تطالب المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا من إرهاب المستوطنين

نقابتا الصحفيين الفلسطينيين والأردنيين تعقبان على إنهاء (دوتشيه فيله) شراكتها مع (رؤيا)

نقابتا الصحفيين الفلسطينيين والأردنيين تعقبان على إنهاء (دوتشيه فيله) شراكتها مع (رؤيا)

نقابتا الصحفيين &#34;الفلسطينيين&#34; و&#34;الأردنيين&#34;: قرار &#34;دوتشيه فيله&#34; انهاء شراكتها مع &#34;رؤيا&#34; انحياز لرواية الاحتلال

نقابتا الصحفيين "الفلسطينيين" و"الأردنيين": قرار "دوتشيه فيله" انهاء شراكتها مع "رؤيا" انحياز لرواية الاحتلال

نادي الأسير: إدارة السجون تنفذ جريمة بحق الأسير عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

نادي الأسير: إدارة السجون تنفذ جريمة بحق الأسير عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

وزارة الأسرى: إدارة السجون استفردت بالأسرى في قسم &#34;12 &#34; في سجن نفحة

وزارة الأسرى: إدارة السجون استفردت بالأسرى في قسم "12 " في سجن نفحة

(هآرتس): إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة تشمل السماح بالصلاة في الأقصى وزيادة تصاريح العمل

(هآرتس): إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة تشمل السماح بالصلاة في الأقصى وزيادة تصاريح العمل

إدارة سجون الاحتلال تُنفّذ جريمة بحقّ المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

إدارة سجون الاحتلال تُنفّذ جريمة بحقّ المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية المسيحية تطالب المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا من إرهاب المستوطنين

الهيئة الإسلامية المسيحية تطالب المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا من إرهاب المستوطنين

نقابتا الصحفيين &#34;الفلسطينيين&#34; و&#34;الأردنيين&#34;: قرار &#34;دوتشيه فيله&#34; انهاء شراكتها مع &#34;رؤيا&#34; انحياز لرواية الاحتلال

نقابتا الصحفيين "الفلسطينيين" و"الأردنيين": قرار "دوتشيه فيله" انهاء شراكتها مع "رؤيا" انحياز لرواية الاحتلال

وزارة الأسرى: إدارة السجون استفردت بالأسرى في قسم &#34;12 &#34; في سجن نفحة

وزارة الأسرى: إدارة السجون استفردت بالأسرى في قسم "12 " في سجن نفحة

إدارة سجون الاحتلال تُنفّذ جريمة بحقّ المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

إدارة سجون الاحتلال تُنفّذ جريمة بحقّ المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

قادة حماس بالسجون يفتتحون إضرابًا عن الطعام خلال الساعات القادمة

قادة حماس بالسجون يفتتحون إضرابًا عن الطعام خلال الساعات القادمة

بيت لحم: الاحتلال يستهدف طلبة بلدة الخضر بقنابل الغاز

بيت لحم: الاحتلال يستهدف طلبة بلدة الخضر بقنابل الغاز

القدس: الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما

القدس: الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما

الاحتلال يستدعي الأسير المحرر كايد الفسفوس وشقيقيه للتحقيق

الاحتلال يستدعي الأسير المحرر كايد الفسفوس وشقيقيه للتحقيق

منوعات

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد: شبيه رشدي أباظة يثير الجدل بدرجة تطابقه مع الفنان

شاهد كيف رد عمر كمال على اتهامه بسرقة أغنية شهيرة له

شاهد كيف رد عمر كمال على اتهامه بسرقة أغنية شهيرة له

شاهد: كندة علوش تقتحم العالمية بفيلم هندي جديد من نوعه

شاهد: كندة علوش تقتحم العالمية بفيلم هندي جديد من نوعه

بعد وفاة شقيقة عاصي الحلاني.. تصرف جريئ من عائلة الفنان

بعد وفاة شقيقة عاصي الحلاني.. تصرف جريئ من عائلة الفنان

شاهد: إعلامي يهاجم منة عرفة وزوجها ويحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: إعلامي يهاجم منة عرفة وزوجها ويحرجها على الهواء مباشرة

صابر الرباعي &#34;أنا ندمان لأني ظلمت أبنائي الكبار&#34;.. ما السبب؟

صابر الرباعي "أنا ندمان لأني ظلمت أبنائي الكبار".. ما السبب؟

الراقصة دينا &#34;أنا تزوجت 9 رجالة وحدادي عليهم أيام&#34;

الراقصة دينا "أنا تزوجت 9 رجالة وحدادي عليهم أيام"

بعد مسلسل &#34;ساحرة الجنوب&#34;.. ما حقيقة جلوس حورية فرغلي مع أشخاص &#34;ممسوسين بالجن&#34;؟

بعد مسلسل "ساحرة الجنوب".. ما حقيقة جلوس حورية فرغلي مع أشخاص "ممسوسين بالجن"؟

لهذا السبب.. الشرطة تلقي القبض على فنان شهير

لهذا السبب.. الشرطة تلقي القبض على فنان شهير

فنان شهير يُعلق على ظاهرة رفع اللاعبين العرب علم فلسطين بعد المباريات

فنان شهير يُعلق على ظاهرة رفع اللاعبين العرب علم فلسطين بعد المباريات

عربي

المشري: مفوضية الانتخابات الليبية حددت تاريخاً جديداً للانتخابات بشكل عبثي

المشري: مفوضية الانتخابات الليبية حددت تاريخاً جديداً للانتخابات بشكل عبثي

السعودية تعلن عن تفاصيل حجز تصاريح العمرة لشهر يناير

السعودية تعلن عن تفاصيل حجز تصاريح العمرة لشهر يناير

الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس الراغبين في تلقي لقاح (كورونا)

الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس الراغبين في تلقي لقاح (كورونا)

السودان: إصابة عشرات المحتجين خلال مظاهرات القصر الرئاسي.. وعودة الإنترنت والاتصالات

السودان: إصابة عشرات المحتجين خلال مظاهرات القصر الرئاسي.. وعودة الإنترنت والاتصالات