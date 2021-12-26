الجيش الإيراني: سنرد بشكل موجع على أي تهديد يتعرض له أمننا القومي

رام الله - دنيا الوطنقال طيار مهدي هاديان، نائب قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني اليوم الأحد، إنه سيتم الرد "بشكل موجع على أي تهديد يتعرض له أمننا القومي".يأتي هذا التهديد في أعقاب تنفيذ الحرس الثوري الإيراني، محاكاة لهجوم على مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، بينما تستعد فيينا لاحتضان الجولة الثامنة من مفاوضات الاتفاق النووي.وأضاف هاديان،خلال اجتماع لقادة في الجيش، أن "القوات الجوية مستعدة للدفاع عن إيران في كافة الظروف"، مؤكداً أن سلاح الجو الذي يمتلكه الجيش سيمكنه من تنفيذ مهامه على أكمل وجه على مدى أكثر من أربعين عاماً، على الرغم من العقوبات المفروضة على إيران.وفي وقت سابق، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أي "تحرك عدواني" ضد بلاده وأمنها القومي، مشدداً على أن ذلك سيقابل برد شامل وواسع وحازم.وقال رئيسي إن رد بلاده على أي اعتداء "سيغير المعادلات الإستراتيجية في المنطقة بشكل كبير"، لافتاً إلى أن مناورات الحرس الثوري الأخيرة رسالة بأن طهران تمتلك القدرة الكافية للدفاع عن أمنها القومي.من جهته، قال محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده "أصبحت قادرة على إنتاج قضبان الوقود النووي بهدف تزويد مفاعلاتها به محلياً".وأكد إسلامي في تصريحات صحفية أنه يمكن لإيران بالفعل أن تنتج الوقود النووي محلياً، مضيفا "لقد أجرينا محادثات مع روساتوم (Rosatom) الروسية، ونأمل أنه كجزء من تعاوننا، بناء على الخطط والعقود التي سنوقعها معها، سنتمكن من القيام بذلك والبدء في استخدام الوقود الإيراني في مفاعل بوشهر".وحول احتمال رفع إيران تخصيب اليورانيوم في حال فشلت مفاوضات فيينا النووية، أكد أنه لا نية لدى بلاده لتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60%، مشدداً على ضرورة أن تلتزم الوكالة الدولية بالاتفاق الأخير بشأن كاميرات المراقبة في منشأة كرج.وأكد إسلامي أن أي نشاط نووي تقوم به إيران سيكون بالكامل ضمن إطار المعاهدات والقوانين واللوائح الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن تطوير محطات الطاقة النووية من الإستراتيجيات الأساسية لإيران "وهو حاجة ملحّة للبلد وسوف نقوم بتنميتها".وأدان رئيس هيئة الطاقة الإيرانية الصمت الدولي تجاه تهديدات إسرائيل المستمرة ضد منشآت إيران النووية، مؤكداً أن بلاده اتخذت كل التدابير للتصدي لأي هجمات إلكترونية على منشآتها النووية.