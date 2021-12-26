"كورونا" عالميا: 5 ملايين و415 ألف وفاة و279 مليونا و876 ألف إصابة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 415 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 279 مليونا وما يزيد عن 876 ألف إصابة، تعافى منهم 250 مليونا وما يزيد عن 128 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 493 ألف و414 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4137 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (981 وفاة)، وبولندا (269 وفاة)، وأوكرانيا (268 وفاة)، وفيتنام (241 وفاة)، والهند (162 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: فرنسا (104,611 إصابة)، وإيطاليا (54,762 إصابة)، وأميركا (40,458 إصابة)، وروسيا (24,946 إصابة)، وتركيا (20,470 إصابة).وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (837,779 وفاة)، والبرازيل (618,457 وفاة)، والهند (479,682 وفاة)، وروسيا (304,218 وفاة)، والمكسيك (298,759 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا التي تخطت اليوم عتبة الـ53 مليون، بواقع (53,026,765 إصابة)، والهند (34,786,802 إصابة)، والبرازيل (22,234,626 إصابة)، وبريطانيا (11,891,292 إصابة)، وروسيا (10,392,020 إصابة).