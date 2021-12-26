بوتين: ردنا على توسع النيتو شرقاً يعتمد على مقترحات خبراؤنا العسكريون

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن رد بلاده على توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقاً يعتمد على المقترحات التي سيقدمها الخبراء العسكريون الروس.وأشار بوتين إلى أن موسكو تقدمت بمقترحات بشأن الضمانات الأمنية للتوصل إلى حل دبلوماسي مع الدول الغربية، مؤكداً السعي لتحقيق ذلك، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وفي وقت سابق، قال بوتين إن روسيا تلقت رداً إيجابيا بصفة عامة بشأن المقترحات الأمنية التي قدمتها للولايات المتحدة هذا الشهر، لافتاً إلى أن المفاوضات ستبدأ في بداية السنة القادمة في جنيف.وأكدت روسيا والولايات المتحدة أن محادثات بين الطرفين ستبدأ خلال أسابيع، ويأتي ذلك وسط مساع لخفض التصعيد الذي تفاقم مؤخراً على وقع التحركات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، والتي أثارت مخاوف الغرب من اجتياح روسي محتمل لأوكرانيا.