فلسطين: سبع وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات وفاة، و176 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و277 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الوفيات توزعوا على النحو الآتي: أربع حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، حالة في الخليل، حالة في جنين.وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 11، بيت لحم 22، جنين 23، الخليل 35، سلفيت 5، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 38، طولكرم 6، نابلس 12، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 20".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 2، بيت لحم 47، جنين 13، الخليل 56، سلفيت 2، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 60، طولكرم 3، نابلس 14، ضواحي القدس 7، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 70".وبينّت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.