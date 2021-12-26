بعد اكتشاف أول إصابة بمتحور (أوميكرون).. التعليم بغزة: نسعى لإيجاد بيئة تعليمية آمنة بالمدارس

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم بغزة، أنها تسعى لإيجاد بيئة تعليمية آمنة وسليمة في المدارس بعد الإعلان عن أول إصابة بمتحور (أوميكرون) في القطاع.وقالت وزارة التعليم بغزة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصحة: "سيتم تطيعم جميع الطلبة من السابع وحتى الثانوية العامة"، داعية أولياء الأمور لتوجيه أبنائهم لتلقي التطعيم.وأضافت: "نعلم جميع أولياء أمور الطلبة من الصفوف السابع والثامن والتاسع بأنه سيتم تطعيم أبنائهم في مدارسنا، ومن لديه اعتراض ليكتب ذلك في النموذج المرفق إليه ويوثق الاعتراض في المدرسة".