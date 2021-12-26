دولي

مقتل جندي باكستاني جراء هجوم مسلح قرب الحدود مع أفغانستان

مقتل جندي باكستاني جراء هجوم مسلح قرب الحدود مع أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الباكستاني، صباح اليوم الأحد مقتل أحد جنوده خلال استهداف مسلحين لنقطة أمنية تابعة للجيش شمال غرب البلاد، قرب الحدود مع أفغانستان.

وقال الجيش الباكستاني في بيان: "إن الهجوم وقع أمس بمنطقة "وزيرستان" في إقليم "خيبر بختنخوا"، والجندي قتل جراء تبادل كثيف لإطلاق النيران بين الجانبين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي أعقاب ذلك، أطلقت السلطات عملية بحث بالمنطقة للعثور على المسلحين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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