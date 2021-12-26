الخارجية: إسرائيل تواصل حربها الاستعمارية ضد شعبنا وتحاول اخفاءها بشعارات اقتصادية أمنية تضليلية





وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا، والذي بات يشكل المشهد اليومي لحياته المحفوفة بالمخاطر جراء انفلات المستوطنين وسيطرة قوات الاحتلال على الطرق ومفارقها من خلال الحواجز والابراج العسكرية والبوبات الحديدية.





وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية بمكوناتها كافة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الحرب الاستعمارية التوسعية، التي تشكل الجوهر الحقيقي لسياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتكشف زيف الشعارات والتلاعب بالألفاظ التي تمارسه الحكومة الإسرائيلية للتغطية على هذه الحقيقة، سواء فيما يتعلق بطريقة توظيف مقولة العدو الخارجي، او مقولة الامن مقابل الاقتصاد، او عبارة تقليص الصراع وتخفيف الاحتكاك، والتي جميعها تعتبر أبواب للهروب من استحقاقات السلام العادل والشامل.





وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، ان المطلوب دوليا الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها واستيطانها فورا، والانخراط الحقيقي في عملية سلام ومفاوضات تؤدي الى انهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد ووفقا لمرجعيات السلام الدولية المعتمدة.



وكان اخر هذه الجرائم والانتهاكات اعتداءات المستوطنين المتواصلة في مسافر يطا والاغوار، اعتدائتهم على 3 مواطنين غرب سلفيت، اعتقال الاطفال والفتية والتنكيل بهم كما حصل في عزون شرق قلقيلية التي شهدت مواجهات ادت الى إصابة شاب من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي، اعتداء المستوطنين على المواطن عبادة عامر في عزموط شرق نابلس واختطافه لأكثر من ساعتين ، مداهمة المستوطنين للتجمعات السكانية في يطا بالخليل، ذلك بمشاركة وإسناد جيش الاحتلال.