الاحتلال يستدعي الأسير المحرر كايد الفسفوس وشقيقيه للتحقيق

رام الله - دنيا الوطناستدعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأحد، الأسير المحرر كايد الفسفوس، وشقيقه؛ لمراجعة مخابراتها.وقال خالد الفسفوس، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلته فجرا في بلدة دورا، وسلّمت أشقاءه الأسيرين المحررين كايد وأكرم، وأخاهما حسن، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق (عصيون).وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت عن الأسير كايد الفسفوس (32 عاما)، في الرابع عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 131 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري، كما أن شقيقه أكرم أسير محرر أفرج عنه قبل عشرة أيام، بعد اعتقاله ادارياً.