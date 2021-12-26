شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون) داخل القطاع

الصحة بغزة: تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون) داخل القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع، اليوم السبت، وجود إصابة بمتحور (أوميكرون) داخل القطاع.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي، عقد في مدينة غزة: "نعلن دخول متحور (أوميكرون) بعد تسجيل إصابة مؤكدة لحالة مقيمة داخل القطاع، مضيفة: هذا يؤكد أن السلالة منتشرة وموجودة في المجتمع".

وذكرت أن متحور (أوميكرون) يتضاعف من 9 إلى 10 مرات في كل يوم وهذا ينذر بدخول موجة شديدة، متابعة: "نحن في حال انعقاد دام لتعزيز قدراتنا لمواجهة (كورونا)".

وأشارت إلى أن قطاع غزة مقبل على أيام صعبة وموجة عنيفة مع دخول (أوميكرون)، كما شدتت الصحة بالقول: "من المتوقع أن تكون سلالة (أوميكرون) الأكثر انتشاراً خلال الأيام المقبلة".

وأوضحت وزارة الصحة أنها وضعت خطة مع وزارة التربية والتعليم ووكالة (أونروا) لاستهداف الطلبة فما فوق 12 عاماً للتطعيم، كما دعت المواطنين إلى التوجه لمراكز التطعيم وأخذ لقاح (كورونا) لزيادة المناعة المجتمعية.

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