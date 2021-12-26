عمر: الاقتحامات المتكررة للمستوطنين تنذر بتفجير الاوضاع الميدانية في كل المدن الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنحذر الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من الاقتحامات المتكررة للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على انها تنذر بتفجير الاوضاع في كل المناطق والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وغزة وخاصة مناطق التماس مع الحواجز الاسرائيلية بين المدن، وعلى حدود قطاع غزة.وقال عمر: "أن اقتحامات المستوطنين هي ليست عبثية بل تأتي بشكل ممنهج للسيطرة على اراضي المواطنين والبناء عليها الى جانب الضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ قرارت الضم للاراضي والمستوطنات المنتشرة في المدن الفلسطينية".وأوضح عمر أن حكومة الاحتلال التي يترأسها اليميني نفتالي بينت هي من تتحمل مسئولية كل ما يجري من اقتحامات لانها هي من تسمح بذلك وهي من توفر الحماية للمستوطنين وهي من اعطت الموافقة لعودة البناء في مستوطنة حومش ومستوطنات اخرى في الضفة الغربية ومدينة القدس.ودعا عمر المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته امام كل ما يجري من انتهاكات واقتحامات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وقطعان مستوطنيه مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2334 الخاص بوقف البناء الاستيطاني في كل المدن الفلسطينية.وطالب عمر الفصائل الفلسطينية بضرورة بلورة استراتيجية عمل وطني وكفاحي لمواجهة اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم المتكررة يوميا عبر تصعيد النضال الوطني والكفاحي لحماية اراضي المواطنين الى جانب تفعيل النضال الدبلوماسيالسياسي منه والشعبي لفضح انتهاكات المستوطنين المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.وتوجه عمر بالتحية الى كافة ابناء شعبنا الذين يتصدون لقطعان المستوطنين في القدس ورام الله وجنين وفي برقة وسبسطية شمال نابلس مؤكدا على ضرورة دعم صمود هؤلاء الشبان والالتحام معهم من قبل جميع مكونات العمل الوطني.