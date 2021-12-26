شؤون فلسطينية

الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس) تعلن خطوات جديدة لمواجهة إدارة سجون الاحتلال

الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس) تعلن خطوات جديدة لمواجهة إدارة سجون الاحتلال
الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس)
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس)، اليوم الأحد، إنها ستبدأ في إطار المعركة المفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال، وخلال الساعات القادمة بفصل آخر من فصول المعركة، وذلك بدخول الفوج الأول من المضربين عن الطعام، يتقدمهم القادة الرموز.

وأضافت الهيئة القيادية لأسرى (حماس): "يتبع خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام حل فعلي للتنظيم ولهذه الخطوة ما بعدها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد ناهد الفاخوري، مدير مكتب إعلام الأسرى، بأن جميع أسرى قسم (12) في سجن "نفحة" تعرضوا لاعتداء شرس وهمجي من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال.

وقال الفاخوري في تصريح صحفي: "إن ملامح جريمة الاعتداء على أسرى قسم (12) في سجن "نفحة" مساء الإثنين الماضي بدأت تتكشف في ظل حالة توتر سائدة في السجون حتى هذه اللحظة".

وذكر: "أن إصابات عديدة وقعت في صفوف أسرى قسم (12)، تنوعت ما بين شج في الرأس، وكسر في الأنف، وكسور في الأضلاع، ولم يقدم لهم العلاج اللازم حتى اللحظة".

وبين الفاخوري، أنه عرف من بين المصابين في صفوف الأسرى: خالد أبو جودة ولديه إصابة في العين اليمنى، والأسير زياد عواد تعرض لإصابات في الوجه إثر إطلاق الكلاب البوليسية عليه، والأسير إيهاب سعد تعرض لكسر في الأنف، والأسير جهاد جرار تعرض لكسر في أحد الأضلاع.

وتابع: "أن الأسير فادي أبو السبح تعرض لكسر في الأنف وانزلاق وكسر في البلاتين وهو بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة، والأسير عبيدة البرغوثي لديه كسر في صابونة الركبة وبحاجة إلى علاج بشكل فوري".

وأشار إلى أن الاعتداء على الأسرى تم بالسحل والضرب وإطلاق الكلاب البوليسية والالقاء من على مصطبة الدرج وأيدي الأسرى مكبلة إلى الخلف.

وأكد الفاخوري، أن إدارة سجون الاحتلال تعمدت الاستفراد بالأسرى بعيداً عن كاميرات المراقبة لإخفاء حجم الجريمة ولمنع تسريب الصورة الإجرامية لعملية القمع.

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