السودان: إصابة عشرات المحتجين خلال مظاهرات القصر الرئاسي.. وعودة الإنترنت والاتصالات





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مساء أمس السبت، عن إصابة العشرات نتيجة المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في مظاهرات القصر الرئاسي في حين عادت خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية في البلاد.وأفادت اللجنة الطبية المركزية في بيان مقتضب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأنها "رصدت عدد 178 إصابة بينها ثماني بالرصاص الحي"، مشيرة إلى أنه من بين إصابات الرصاص الحي ثلاث حالات غير مستقرة.ويوم أمس السبت، انطلقت مظاهرات بعدة مدن سودانية دعا إليها "تجمع المهنيين السودانيين"، وحاولت الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك.وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم، بينما خرج متظاهرون مجدداً إلى الشوارع في العاصمة السودانية وأماكن أخرى للتنديد بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.