شؤون فلسطينية

أربع حالات وفاة و20 إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

أربع حالات وفاة و20 إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل أربع حالات وفاة، و(20) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي (70) حالة جديدة من مصابي الفيروس بعد إجراء (192)  فحصاً مخبرياً.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية: "إن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ (189837) إصابة، والحالات النشطة (1581) حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين (186565) حالة، والوفيات (1691) حالة وفاة".

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت (60) حالة، والحالات الخطيرة والحرجة (44) حالة.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد جرعات التطعيمات المضادة للفيروس التي وصلت إلى القطاع بلغت (1606760) جرعة، فيما تلقى (535774) شخصاً التطعيم.

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