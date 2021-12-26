النضال الشعبي: شعبنا الأعزل يتصدى بمقاومته الشعبية وإرادته الوطنية لعدوان المستوطنين



وتوجه علوش بالتحية لجماهير شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال وميليشياته الاستعمارية المسلحة، مؤكداً حق شعبنا بالدفاع عن نفسه في ظل التغول الاستيطاني والممارسات العدوانية المنظمة التي يقوم بها المستوطنون الإرهابيون بدعم وغطاء سياسي من حكومة الاحتلال ومن جيش الاحتلال.



وأضاف خلال اتصالات صحفية "أن شعبنا الأعزل يتصدى بمقاومته الشعبية وإرادته الوطنية للعدوان المنظم ومحاولات فرض الأجندات الاستيطانية ومن أجل منع تدهور الوضع على المجتمع الدولي أن يتدخل للجم ممارسات وسياسات إسرائيل العدوانية والعنصرية وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا".



وأكد أن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني استنفرت جهودها مع الكل الوطني لتشكيل اللجان الشعبية لحماية القرى والبلدات الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين وأن المقاومة الشعبية ستتواصل وتتسع للتصدي لاعتداءات هؤلاء المنفلتين الفاشيين وأن إرادة شعبنا ستنتصر وأن الوحدة الميدانية التي تتجلى بأرقى أشكالها الآن هي الرد على العدوانية والهمجية الاحتلالية.



رام الله - دنيا الوطنقال محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: "أن من الطبيعي أن يتصدى شعبنا الفلسطيني الأعزل لقطعان وعصابات المستوطنين الإرهابيين الذين يمارسون أعمال الإرهاب والعربدة والعدوان بحماية جيش الاحتلال".