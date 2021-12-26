اشتية يبحث مع وزير الداخلية الأردني آخر التطورات السياسية





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية مع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا، بحماية جنود الاحتلال، بالإضافة الى استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى.وجاء ذلك خلال لقائه الفراية اليوم الأربعاء في قصر الرئاسة ببيت لحم، على هامش المشاركة في احتفالات أعياد الميلاد، حيث يزور فلسطين ممثلا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة فيها.وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين والشعبين، مثمناً دعم الأردن الثابت للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.وحضر الاجتماع محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس د. رمزي خوري، ومدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، والسفير الأردني محمد أبو وندي.