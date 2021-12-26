الشيخ يطالب المجتمع الدولي بالحماية الفورية للشعب الفلسطيني

المجتمع الدولي بالحماية الفورية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل وحرق منازله وحقوله من عصابات عنصرية منظمة.





وقال الشيخ في تغريدة على حسابه الشخصي، في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أمام اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المنظم تحت حماية جيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتصدي البطولي من شعبنا لهذا الإرهاب، نطالب المجتمع الدولي بالحماية الفورية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل وحرق منازله وحقوله من عصابات عنصرية منظمة".





رام الله - دنيا الوطنطالب حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، صباح اليوم الأحد،